மெமு பாசஞ்சர் ஆக.,10 முதல் 12 பெட்டிகளுடன் இயங்கும்
மெமு பாசஞ்சர் ஆக.,10 முதல் 12 பெட்டிகளுடன் இயங்கும்
UPDATED : ஆக 09, 2026 10:10 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 08:20 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம் போத்தனூர் இடையே இயக்கப்படும், கோவை மெமு பாசஞ்சர் ரயில், 12 பெட்டிகளுடன் நேற்று மாலை மேட்டுப்பாளையம் வந்தது. ஆக.,10 முதல்,12 பெட்டிகளுடன் பாசஞ்சர் ரயில் இயக்கப்படும்.
மேட்டுப்பாளையம்-கோயம்புத்தூர் இடையே பாசஞ்சர் ரயில், சாதாரண பெட்டிகளுடன் இயக்கப்பட்டு வந்தது. 2019ம் ஆண்டு, எட்டு பெட்டிகளுடன் மெமு பாசஞ்சர் ரயிலாக மாற்றம் செய்யப்பட்டது. கடந்த ஒரு ஆண்டாக கோவையில் இருந்து போத்தனூர் வரை சென்று வர இந்த பாசஞ்சர் ரயில் நீடிக்கப்பட்டது.
மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து காலை, 8:20 மணிக்கு புறப்படும் மெமு பாசஞ்சர் ரயிலில், மேட்டுப்பாளையம், காரமடை, பெரியநாயக்கன்பாளையம் ஆகிய ஊர்களில், 3 ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பயணிகள் பயணம் செய்து வந்தனர். போதிய இடவசதி இல்லாததால், பயணிகள் படிக்கட்டுகளில் தொங்கிக் கொண்டு பயணம் செய்தனர். எனவே, பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை,12 ஆக அதிகரிக்க வேண்டும் என, ரயில் பயணிகள் சங்கத்தின் சார்பில், சேலம் கோட்ட ரயில்வே நிர்வாகத்திற்கு கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.
இந்நிலையில் கடந்த ஜூன் மாதம், தென்னக ரயில்வே பொது மேலாளர் மேட்டுப்பாளையம் வந்த போது, விரைவில் மெமு பாசஞ்சர் ரயில், 12 பெட்டிகளுடன் இயக்கப்படும் என அறிவித்தார். இதற்காக பாலக்காட்டில் நான்கு பாசஞ்சர் ரயில் பெட்டிகள் தயாரிக்கப்பட்டன. அனைத்து சோதனைகளும் முடித்த பின், பாலக்காட்டில் இருந்து கோவை வழியாக, நேற்று மாலை, 6:45 மணிக்கு, மேட்டுப்பாளையத்திற்கு, 12 பெட்டிகளுடன் மெமு பாசஞ்சர் ரயில் வந்து சேர்ந்தது. ரயில் பயணிகள் சங்கத்தின் சார்பில் டிரைவர் பூமிநாதனை வரவேற்றனர். மேலும் ரயில்வே நிர்வாகத்திற்கு, ரயில் பயணிகள் சங்கத்தின் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துள்ளனர். இன்று முதல் மெமு பாசஞ்சர் ரயில், 12 பெட்டிகளுடன் இயக்கப்படும், என ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.