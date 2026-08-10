/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ மாதம் ரூ. 3 ஆயிரம் ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்
ADDED : ஆக 09, 2026 06:20 PM
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கோவை: மத்திய அரசின் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் செயல்படுத்தி வரும் ‘பிரதமர் ஷ்ரம் யோகி மாந்தன்’ ஓய்வூதியத் திட்டத்தில், 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட தகுதியான அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் சேரலாம்.
பயனாளிகள் மாதந்தோறும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பங்களிப்புத் தொகையை செலுத்தினால், அதே அளவுக்கு மத்திய அரசும் இணை பங்களிப்பு வழங்கும். 60 வயதை அடைந்த பின் மாதந்தோறும் ரூ.3,000 உறுதியான ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும்.
சுற்றுலா வழிகாட்டிகள், வாகன ஓட்டுநர்கள் உள்ளிட்ட சுற்றுலாத் தொடர்புடைய அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் பயன்பெறலாம்.
‘தகுதியான தொழிலாளர்கள் ஆதார் அட்டை, வங்கி அட்டை மற்றும் மொபைல் எண்ணுடன் அருகிலுள்ள பொதுசேவை மையத்தை அணுகி, மாந்தன் இணையதளம் வாயிலாக பதிவு செய்து பயன்பெறலாம்’ என சுற்றுலாத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.