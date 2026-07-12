தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ இறுகிய கான்கிரீட் கலவை தடுமாறும் வாகன ஓட்டிகள்

இறுகிய கான்கிரீட் கலவை தடுமாறும் வாகன ஓட்டிகள்

இறுகிய கான்கிரீட் கலவை தடுமாறும் வாகன ஓட்டிகள்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 11:50 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 12, 2026 11:50 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சூலுார்: சூலுாரில் ரயில்வே பீடர் சாலையும், திருச்சி சாலையும் எல்.ஐ.சி., அலுவலகம் அருகே சந்திக்கின்றன. அவிநாசி சாலையில் இருந்து திருச்சி சாலைக்கு வரும் வாகனங்களும், அவிநாசி சாலைக்கு செல்லும் வாகனங்களும் இந்த சந்திப்பில் திரும்பி செல்கின்றன. இங்கு, கான்கிரீட் கலவை சிதறி இறுகி உள்ளதால், வளைவில் திரும்பும் வாகன ஓட்டிகள் நிலை தடுமாறி கீழே விழுகின்றனர்.

வாகன ஓட்டிகள் கூறியதாவது:

ரெடிமிக்ஸ் லாரிகளில் அளவுக்கு அதிகமாக கான்கிரீட் கலவை ஏற்றி வந்து, வளைவுகளில் திரும்பும் போதும், கலவை சாலையில் சிதறி இறுகி விடுகின்றன. இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் நிலை தடுமாறி விழும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எல்.ஐ.சி., சந்திப்பில் கான்கிரீட் கலவை இறுகி மேடு,பள்ளமாக இருப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் அடிக்கடி விழுகின்றனர். அந்த இடத்தை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us