மார்க்கெட் ஆக மாறியது முத்தண்ணன் குளக்கரை! மாநகராட்சியும், போலீசாரும் வேடிக்கை  

மார்க்கெட் ஆக மாறியது முத்தண்ணன் குளக்கரை! மாநகராட்சியும், போலீசாரும் வேடிக்கை
மார்க்கெட் ஆக மாறியது முத்தண்ணன் குளக்கரை! மாநகராட்சியும், போலீசாரும் வேடிக்கை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:21 PM
கோவை: முத்தண்ணன் குளத்தின் கரையில் இருந்த ஆக்கிரமிப்பு வீடுகள் அகற்றப்பட்டு, ஸ்மார்ட் சிட்டி நிதியில் மேம்படுத்தப்பட்டது. ஏராளமானோர் வாக்கிங் செல்கின்றனர். மக்கள் நடமாட்டம் எப்போதும் இருக்கிறது.
ஆனால் குளத்தில் உள்ள ரம்மியமும் அமைதியும் கரையில் காணோம். குளத்தின் நுழைவாயில் முன் துவங்கி பூசாரிபாளையம் ரோடு வரை நடைபாதையையும், ரோட்டையும் ஆக்கிரமித்து வரிசையாக தள்ளுவண்டி கடைகள் போடப்படுகின்றன. பழங்கள், காய்கறி, பேல் பூரி, ஐஸ்கிரீம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்கள் விற்கப்படுகின்றன.
ரோட்டின் ஒரு பகுதி இக்கடைகளால் ஆக்கிரமிப்புக்கு உள்ளாகியிருக்கிறது. ஒவ்வொரு கடையிலும் ஸ்பீக்கர் வைத்து, தக்காளி கிலோ என்ன விலை, மாம்பழம் கிலோ என்ன விலை என ஒலிக்க விடுகின்றனர்.
ஸ்பீக்கர் அலறல் சத்தம் நடைபயிற்சி செய்வோருக்கும், அவ்வழியாக வாகனங்களில் கடந்து செல்வோருக்கும் மனஉளைச்சலை ஏற்படுத்துகிறது.
வேலை முடிந்து செல்வோரும், பள்ளிகளில் இருந்து குழந்தைகளை அழைத்துச் செல்வோரும் வாகனங்களை ரோட்டிலேயே நிறுத்தி விட்டு, பழம், காய்கறி வாங்குகின்றனர். இதனால் ஆங்காங்கே கூடும் சிறு கூட்டங்களால் வாக்கிங் செல்வோருக்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது.
ஆக்கிரமிப்பு கடைகளால் ரோடு சுருங்கியிருக்கிறது; காய்கறி வாங்குவோர் வாகனங்களை தாறுமாறாக நிறுத்துவதால் பீக் ஹவர்ஸில் போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்படுகிறது.
பூசாரிபாளையம் ரோட்டில் பஸ் ஸ்டாப் அருகே நடைபாதையை ஆக்கிரமித்து கடை போடுகின்றனர். இதே ரோட்டில் உள்ள குளத்தின் மற்றொரு நுழைவாயில் அருகே தள்ளுவண்டி கடைகள் நடத்தப்படுகின்றன.
நாளுக்கு நாள் ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அதிகரிக்கின்றன. நேற்று 53 கடைகள் நடத்தப்பட்டன. போலீசாரோ, மாநகராட்சி அதிகாரிகளோ கண்டுகொள்வதில்லை.
இவ்விரு துறையினரும் லஞ்சம் வாங்கிக் கொண்டு, ஆக்கிரமிப்பு கடைகளை அனுமதிக்கிறார்களா என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.