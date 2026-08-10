/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ தேசிய கைத்தறி தின விழா நெசவாளர்கள் கவுரவிப்பு
ADDED : ஆக 09, 2026 06:51 PM
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சோமனூர்: தேசிய கைத்தறி தின விழாவை ஒட்டி, நெசவாளர்கள் கவுரவிக்கப்பட்டனர்.
தமிழ்நாடு நெசவு தறிக்காரர்கள் வாழ்வுரிமை இயக்கத்தின் சார்பில், 12 வது தேசிய கைத்தறி விழா சோமனூரில் நடந்தது. மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ராமசாமி, செயலாளர் கணேசன் ஆகியோர், வயது முதிர்ந்த, 10 நெசவாளர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து, பரிசுகளை வழங்கினர்.
கைத்தறி துணிகளை பயன்படுத்துவதால் நெசவாளர்களின் வாழ்க்கை தரம் உயரும். அனைவரும் கைத்தறி ரக துணிகளை பயன்படுத்த உறுதி ஏற்க வேண்டும், என, வலியுறுத்தப்பட்டது. கோவில் கமிட்டி தலைவர் நடராஜன், நெசவாளர்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கி பேசினார்.
செல்வராஜ், சந்திரசேகர், சக்திவேல் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.