தேசிய மறுவாழ்வு நாள்  விழிப்புணர்வு நிகழ்வு 

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM
கோவை: கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையின் உடலியல் மற்றும் மறுவாழ்வு மருத்துவ பிரிவு சார்பில் தேசிய உடலியல் மற்றும் மறுவாழ்வு நாள் விழிப்புணர்வு நிகழ்வு நேற்று நடந்தது. டீன் கீதாஞ்சலி தலைமைவகித்தார்.
மருத்துவ மாணவர்கள், மறுவாழ்வு சிகிச்சையின் அவசியம் குறித்து பொதுமக்கள், நோயாளிகளுக்கு உணர்த்தும் வகையில் நாடகத்தை அரங்கேற்றினர். குறும்படம், ரீல்ஸ் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன.
விபத்துக்கள், பக்கவாதம், முதுகுத்தண்டுவடம் மற்றும் மூட்டு பாதிப்புகள், பிறவி குறைபாடுகள் உள்ளவர்கள் உடல் நலப்பிரச்னைகளுக்கு தயக்கமின்றி சிகிச்சை பெறவேண்டும். மறுவாழ்வு சிகிச்சை என்பது ஆடம்பரம் அல்ல; அத்தியாவசியம் என்பதை டாக்டர்கள் தெளிவுபடுத்தினர்.
மறுவாழ்வு மருத்துவத்துறை இணை பேராசிரியர் டாக்டர் பத்மராணி கூறுகையில், ‘‘அரசு மருத்துவக்கல்லுாரியில் ஆண்டுதோறும், 6000 பேர் மறுவாழ்வு சிகிச்சை பெறுகின்றனர். இதுவரை, 300 பேருக்கு செயற்கை கால்கள், 8000 பேருக்கு செயற்கை உடல் உதவி உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தேசிய அடையாள அட்டை, மாற்றுத்திறனாளி சான்றிதழ், மதிப்பீடு உள்ளிட்ட பல்வேறு சேவை அளிக்கின்றோம். இதை அவசியமுள்ள மக்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும், ’’ என்றார்.
நிகழ்வில், எலும்பு முறிவுத்துறை இயக்குனர் டாக்டர் வெற்றிவேல் செழியன், ஆர்.எம்.ஓ., சரவணப்பிரியா , மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர் வசந்தகுமார் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.