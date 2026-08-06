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நக்சா நில அளவை பணி 30 சதவீதம் முடியவில்லை

நக்சா நில அளவை பணி 30 சதவீதம் முடியவில்லை

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:31 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:31 PM

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கணபதி: நில அளவை பதிவேடுகளை நவீனமயமாக்கும் நக்சா திட்டத்தின் கீழ், டி.ஜி.பி.எஸ். மற்றும் டிரோன் கருவிகள் மூலம் கணபதி பகுதியில் பிப்ரவரி 2025 முதல் நில அளவீடு பணி நடந்து வருகிறது. 5 வார்டுகளில் நடைபெறும் இப்பணி 70 சதவீதம் முடிந்துள்ளது.

கட்டடங்கள், காலி மனைகள், எல்லைகள் சென்சார் கேமராவில் பதிவுசெய்யப்பட்டு, அதன் அடிப்படையில் நிலத்தின் பரப்பளவு, கட்டடத்தின் சதுர அடி விவரங்கள் கணக்கிட்டு பதிவேற்றப்படுகிறது. அந்த தகவல்கள் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் சொத்து பதிவுகளுடன் இணைக்கப்படுகின்றன.

இந்த வேலையை ஆக. 31க்குள் முடிக்க மத்திய அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. ”சிலர் நில ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்காததால் 30 சதவீத வேலை முடியவில்லை. விடுபட்டவர்கள் உரிய ஆவணங்களுடன், கவுண்டம்பாளையத்தில் உள்ள மறு நில அளவை அலுவலகத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்” என  அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

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