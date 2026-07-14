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அரசு பள்ளிகளில் புதிய அட்மிஷன் அதிகரிப்பு கல்வி மாவட்டத்தில் 13,108 பேர்

அரசு பள்ளிகளில் புதிய அட்மிஷன் அதிகரிப்பு கல்வி மாவட்டத்தில் 13,108 பேர்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:21 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:21 PM

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கோவை: அரசுப்பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கையை அதிகரிக்க, மார்ச் 2 முதல் மாணவர் சேர்க்கை துவக்கப்பட்டது. கோடை விடுமுறையிலும் சேர்க்கை பணிகள் தீவிரமாக நடந்தது.

5 வயது பூர்த்தியான குழந்தைகள் பற்றிய விபரங்களை அங்கன்வாடிகளில் சேகரித்து, ஒன்றாம் வகுப்பில் ஆசிரியர்கள் சேர்த்தனர்.

2025–2026ம்  கல்வியாண்டில் ஒன்றாம் வகுப்பில் அதிக மாணவர்கள் சேர்ந்துள்ள முதல் 10 கல்வி மாவட்டங்கள் பட்டியலில், கோவை  கல்வி மாவட்டம் இடம்பெற்றிருந்தது.  கடந்தாண்டு 6,423 மாணவர்கள் துவக்க வகுப்பில் சேர்ந்திருந்தனர்.

இந்நிலையில், கோவை கல்வி மாவட்டத்தில் நடப்பு கல்வியாண்டில் 13,108 மாணவர்கள் புதிதாக சேர்ந்துள்ளனர். மழலையர் வகுப்பில் 1,912 மாணவர்களும், ஒன்றாம் வகுப்பில் 6,015 மாணவர்களும் அடங்குவர்.

அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை தொடர்ந்து நடந்து வருவதால், ஆக., 1ம் தேதி இறுதி மாணவர் சேர்க்கை விவரங்கள் உறுதி செய்யப்படும்.

இடைநிற்றல் மாணவர்களை மீண்டும் பள்ளியில் சேர்ப்பதற்கும், தனியார் பள்ளிகளில் இருந்து அரசுப் பள்ளிகளுக்கு மாறி வரும் மாணவர்களுக்கு உடனடியாக சேர்க்கை வழங்கவும் வேண்டுமென அனைத்து தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

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