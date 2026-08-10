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இளநீர் விலையில் மாற்றம் இல்லை

இளநீர் விலையில் மாற்றம் இல்லை

ADDED : ஆக 09, 2026 04:40 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 04:40 PM

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பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி, ஆனைமலை தாலுகா பகுதியில், இளநீர் பண்ணை விலை மாற்றமின்றி உள்ளது.

ஆனைமலை இளநீர் உற்பத்தியாளர் சங்கத்தின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீனிவாசன் கூறியதாவது:

இந்த வாரம், நல்ல தரமான குட்டை நெட்டை வீரிய ஒட்டு இளநீரின் விலை கடந்த வாரம் இருந்த, 52 ரூபாய் விலை எந்த மாற்றமும் இன்றி இந்த வாரமும் தொடருகிறது. ஒரு டன் இளநீரின் விலை, 20,250 ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தற்போது பெரும்பாலான பகுதிகளில் மழைப்பொழிவு இல்லாததால், கடும் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணத்தால் இளநீர் மகசூல் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. தேவை அதிகமாக இருப்பதால் தரமான இளநீருக்கு கடும் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.

இளநீரின் வரத்து தொடர்ந்து குறைந்து வருவதால், விலையில் தற்போது மாற்றமில்லை.

இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்தார்.

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