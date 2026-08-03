‘முதியோர் அனுபவிக்கும் தனிமை ஒருவரும் கவலைப்படுவதில்லை’

‘முதியோர் அனுபவிக்கும் தனிமை ஒருவரும் கவலைப்படுவதில்லை’
‘முதியோர் அனுபவிக்கும் தனிமை ஒருவரும் கவலைப்படுவதில்லை’
ADDED : ஆக 02, 2026 09:01 PM
கோவை: தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் கலைஞர்கள் சங்கம் சார்பில், இலக்கியச் சந்திப்பு கூட்டம், திவ்யோதயா அரங்கில் நேற்று நடந்தது.
இதில், எழுத்தாளர் மணிவண்ணன் எழுதிய ‘கரையைத் தேடும் ஓடங்கள்’ என்ற நாவல் வெளியிடப்பட்டது. நிகழ்ச்சிக்கு கவிஞர் பானு தலைமை வகித்தார்.
எழுத்தாளர் ஆனந்தன் நுாலை வெளியிட்டு பேசியதாவது:
புயலில் சிக்கி தத்தளிக்கும் ஓடம் போல, முதியோர்களின் வாழ்க்கை இன்று பாதுகாப்பின்றி உள்ளது. முதியோர் இல்லங்கள் முதியோர் அபார்ட்மென்ட்களாக மாறிவிட்டன.
அங்கு அன்பு, ஆதரவு, அரவணைப்பு தவிர, மற்ற எல்லாம் கிடைக்கிறது. தனிமையில் தவிக்கும் முதியவர்கள் குறித்து கவலைப்படுவதில்லை.
இதை இந்த நாவலில் நாவலாசிரியர் சிறப்பாக பதிவு செய்துள்ளார். முதுமை அனைவருக்கும் வரும் என்பதை பலரும் உணர்வதில்லை.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
எழுத்தாளர்கள் துரைமுருகன், காளிநாதன், ஜோதிமணி, கரீம் ஆகியோர் நுால் குறித்து கருத்துரை வழங்கினர்.