தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ அரசு பள்ளியில் ‘ஈன்றோர் மகிழ்வரங்கம்’ மாணவர்களுக்கு கவுரவம்

அரசு பள்ளியில் ‘ஈன்றோர் மகிழ்வரங்கம்’ மாணவர்களுக்கு கவுரவம்

அரசு பள்ளியில் ‘ஈன்றோர் மகிழ்வரங்கம்’ மாணவர்களுக்கு கவுரவம்

ADDED : ஆக 09, 2026 02:52 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 09, 2026 02:52 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ஆனைமலை: பெத்தநாயக்கனுார் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில், 270 மாணவர்கள் படிக்கின்றனர். இப்பள்ளி பசுமைப்படை சார்பில், 100க்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகள், பள்ளி வளாகத்தில் வளர்க்கப்பட்டன.

பள்ளி வளாகம் முழுவதும் மரங்கள் வளர்த்த பின், அரசு ஆரம்ப சுகாதார வளாகத்திலும் பள்ளி மாணவர்கள், மாலை நேரத்தை பயன் உள்ளதாக மாற்றும் வகையில், அங்கு, 100 மரக்கன்றுகளை வளர்த்தனர். மேலும், 2,000க்கும் மேற்பட்ட விதை பந்துகள், ஆயிரக்கணக்கான மரக்கன்றுகளை உருவாக்கி இலவசமாக வழங்கப்பட்டன.

பசுமைப்படை பொறுப்பாசிரியர் தமிழ் ஆசிரியர் பாலமுருகன், கடந்த, 13 ஆண்டுகளாக மாணவர்களுடன் இப்பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இவரது பணியை பாராட்டி தமிழக அரசின் மாசுகட்டுப்பாட்டு துறை கடந்த மார்ச் மாதம், ‘கிரீன் சாம்பியன்’ விருதும், ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசுத்தொகையை வழங்கியது.

இந்த பரிசுத்தொகை மற்றும் நல்லாசிரியர் விருதுக்கான பரிசுத்தொகையும் சேர்த்து, ஒரு லட்சத்து, 50 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் பள்ளியில் மாணவர்களின் தனித்திறன்களை வளர்க்க, ‘ஈன்றோர் மகிழ்வரங்கம்’ என்ற கலையரங்கத்தை கட்டினார்.

மேலும், ஒலி பெருக்கி, சாதனங்கள் மற்றும் மின்சாதன பொருட்கள் அமைக்கப்பட்டன.

இந்த கலையரங்கத்தை கம்பன் கலை மன்ற தலைவர் சண்முகம் திறந்து வைத்தார். பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகதலைவர் லோகநாதன் தலைமை வகித்தார். ஆசிரியர் தெய்வமணி வரவேற்றார். ஆசிரியர் சுனிதா நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினார்.

ஆசிரியர் பாலமுருகன் கூறுகையில், ‘‘குழந்தைகளுக்கு நல்ல பாதையை காட்டினேன். அவர்களை இயற்கை மீது பாசம் கொள்ள வைத்தேன். கோடை விடுமுறை உள்பட விடுமுறை நாட்களில் மரங்களுக்கு நீருற்றி வளர்த்தனர். அதனால், இந்த விருதுக்கு காரணமானவர்கள் அவர்கள் என்பதால் தான், பரிசுதொகையை நான் அவர்களுக்கு பயன்படும்படி செலவிட்டுள்ளேன்,’’ என்றார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us