எஸ்.ஐ.எச்.எஸ். காலனி மக்களுக்கு மாற்று வழி தராமல் ஏர்போர்ட்டுக்கு சுற்றுச்சுவர் கட்ட எதிர்ப்பு
எஸ்.ஐ.எச்.எஸ். காலனி மக்களுக்கு மாற்று வழி தராமல் ஏர்போர்ட்டுக்கு சுற்றுச்சுவர் கட்ட எதிர்ப்பு
UPDATED : அக் 10, 2026 02:47 AM
ADDED : அக் 10, 2026 02:31 AM
கோவை: கோவை ஏர்போர்ட் விரிவாக்கத்துக்கு ரூ.2,200 கோடி மத்திய அரசு ஒதுக்கியது. பணி துவங்கியதில் இருந்து 3 ஆண்டுக்குள் முடிக்கப்படும் என உத்தரவாதம் தருகிறது. நிலம் கையகப்படுத்திய பகுதிகளில் எல்லையை இறுதி செய்து, சுறறுச்சுவர் கட்ட வேண்டும். அதன் பிறகே வேலையை துவக்க வேண்டுமென ஆணையம் அறிவுறுத்தியிருக்கிறது. சுற்றுச்சுவர் கட்டும் இடங்களில், ஏர்போர்ட் விரிவாக்கத்துக்கு நிலம் தந்தவர்கள் பயன்படுத்த அணுகு சாலை அமைக்க வேண்டும்; இதற்கு 10.5 மீட்டர் ஒதுக்க கோரி வருகின்றனர். ஆணையத்தினரோ, 5 மீட்டரே தரப்படும் என கூறுவதால், சுற்றுச்சுவர் கட்ட விடாமல் அப்பகுதியினர் தடுத்து வருகின்றனர்.
எஸ்.ஐ.எச்.எஸ். காலனி அருகே ராமசாமி வீதியில் கட்டுவதற்கு குழி தோண்ட நேற்று வந்தனர். அப்பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் கவுன்சிலர் தர்மராஜ் தலைமையில் முற்றுகையிட்டு தடுத்து நிறுத்தினர். ஆணைய அதிகாரிகள், நிலம் எடுப்பு பிரிவினர் பேச்சு நடத்தினர்.
அப்பகுதியினர் கூறும்போது, ‘எஸ்.ஐ.எச்.எஸ். காலனியில் இருந்து ராமசாமி வீதி வழியாக சிட்ரா சென்றடைந்து, அவிநாசி ரோட்டுக்குச் செல்ல வேண்டும். அவிநாசி ரோட்டில் பள்ளி, கல்லுாரிகள், மருத்துவமனைகள், வர்த்தக நிறுவனங்கள் இருக்கின்றன. நாங்கள் இவ்வழித்தடத்தை பயன்படுத்துகிறோம். சுற்றுச்சுவர் கட்டினால் எங்களுக்கு மாற்று வழியே இல்லை. தீவு போல் மாறி விடும். நீலிக்கோணாம்பாளையத்தில் இருந்து எஸ்.ஐ.எச்.எஸ். காலனிக்கு வரும் பாதையை உருவாக்கிக் கொடுக்க வேண்டும். மாற்று வழி தரும் வரை சுற்றுச்சுவர் கட்ட கூடாது. 10.5 மீட்டர் அகல அணுகுசாலை அமைக்க பலமுறை மனு கொடுத்து விட்டோம்; அதன் மீதும் நடவடிக்கை இல்லை’ என்றனர்.
‘மாற்று இடம் தரும் வரை சுற்றுச்சுவர் கட்ட மாட்டோம்’ என, ஆணைய அதிகாரிகள் கூறி விட்டு, கிளம்பினர்.
இருப்பினும், அப்பகுதியினர் சாமியானா பந்தல் அமைத்து, சேர் போட்டு அங்கேயே அமர்ந்து விட்டனர். குழி தோண்ட வந்தவர்கள் திரும்பிச் சென்றனர்.