தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ தலவிருட்சம் அகற்ற எதிர்ப்பு

தலவிருட்சம் அகற்ற எதிர்ப்பு

தலவிருட்சம் அகற்ற எதிர்ப்பு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:40 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:40 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

பெ.நா.பாளையம்: ஜோதிபுரம் பெரியவிநாயகர் கோயில் தல விருட்சமான அரச மரத்தை அகற்றக்கூடாது என கோரி, மாவட்ட கலெக்டரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

பெரியநாயக்கன்பாளையம் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட ஜோதிபுரம் கிராமம், பெரிய விநாயகர் கோயில் அமைந்துள்ள இடத்தில் தல விருட்சமாக கடந்த, 100 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அரசமரம் உள்ளது. இது ஆன்மிக பெரியோர்களின் உயிர்நாடியாக உள்ளது. இதை நெடுஞ்சாலை துறையினர் அகற்ற முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இதையடுத்து, அரச மரத்தை அகற்றக்கூடாது என, ஜோதிபுரம் தண்டு மாரியம்மன் கோயில் ஆராதனை மற்றும் வழிபாட்டு அறக்கட்டளை தர்மகர்த்தா ரங்கராஜ் கலெக்டரிடம் அளித்துள்ள மனுவில், பெரிய விநாயகர் கோயில் அரச மரத்தின் நடுப்பகுதியில் சாக்கடை அமைக்க அளவு குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டடி மட்டும் கிழபுரம் தள்ளி சாக்கடை அமைத்தால், அரச மரத்துக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் பாதுகாக்க முடியும். இப்பகுதி ஆன்மிக பெரியோர்களின் வேண்டுதலை மாவட்ட நிர்வாகம் நிறைவேற்றி வைக்க வேண்டும் என, அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us