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பள்ளி, கல்லுாரி கேன்டீன்களில் ஆய்வு நடத்த வந்தது உத்தரவு

பள்ளி, கல்லுாரி கேன்டீன்களில் ஆய்வு நடத்த வந்தது உத்தரவு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:51 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:51 PM

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கோவை: தனியார் உணவகங்கள் மட்டுமல்லாமல், அரசின் கீழ் இயங்கும் அங்கன்வாடி, சத்துணவு மையங்கள், பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்குள் இயங்கும் கேன்டீன்களையும் ஆய்வு செய்து, அறிக்கை சமர்ப்பிக்க உணவுப்பாதுகாப்பு துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

உணவு கெட்டு போனது சார்ந்த புகார்கள் மீது தனி கவனம் செலுத்த இயக்குனரகத்தில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்துடன், பள்ளி, கல்லுாரி கேன்டீன்களுக்கு சென்று, உணவு தயாரிப்பு முறை, சுத்தமான குடிநீர் பயன்படுத்துதல், கழிவுகள் முறையாக அப்புறப்படுத்துதல் உள்ளிட்டவற்றை ஆய்வு செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

ஆய்வின் போது உணவு சார்ந்த புகார்களை தெரிவிக்க, 94440 42322 என்ற வாட்ஸ் அப் எண் மற்றும் unavupukar@gmail.com என்ற இ–மெயில் முகவரிக்கு அழைக்கலாம் என பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது.

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