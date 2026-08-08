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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ ரூ.890க்கு வாங்கிய ப்ளூடூத் பழுது ரூ.45,000 இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு

ரூ.890க்கு வாங்கிய ப்ளூடூத் பழுது ரூ.45,000 இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு

ரூ.890க்கு வாங்கிய ப்ளூடூத் பழுது ரூ.45,000 இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு

ADDED : ஆக 07, 2026 05:01 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:01 PM

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கோவை: 890 ரூபாய்க்கு வாங்கிய ப்ளூடூத் நெக்பேண்ட் பழுதானதால், 45,000 ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க, நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் உத்தரவிட்டது.

பொள்ளாச்சி டவுன், கோட்டூர் ரோட்டை சேர்ந்த பிரபு, தி சென்னை மொபைல்ஸ் ஷோரூமில், 2024 மார்ச் 10ல் ரூ.890 க்கு ‘ப்ளூடூத் நெக்பேண்ட்’ வாங்கினார்.

ப்ளுடூத் இடது பக்கம் வேலை செய்யவில்லை. மாற்றித்தர மறுத்தனர். ஆறு மாதம் மட்டுமே வாரன்டி உள்ளது என்றும் அதற்கான காலம் முடிந்து விட்டதாகவும் கடை ஊழியர்கள் தெரிவித்தனர். ஒரு வருட வாரன்டி கார்டை காட்டிய போது ஏற்க மறுத்தனர். 

இழப்பீடு கோரி, கோவை நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் புகார் மனு தாக்கல் செய்தார். விசாரித்த ஆணைய தலைவர் தட்சிணாமூர்த்தி, உறுப்பினர் சுகுணா பிறப்பித்த உத்தரவில், ‘எதிர் மனுதாரர் சேவை குறைபாடு செய்துள்ளதால், மனுதாரருக்கு ஏற்பட்ட மனஉளைச்சலுக்கு இழப்பீடாக 35,000 ரூபாய், வழக்கு செலவு, 10,000 ரூபாய் வழங்க வேண்டும்’ என்று உத்தரவிட்டனர்.

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