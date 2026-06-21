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மூளைச்சாவு அடைந்தவரின் உடல் உறுப்புகள் தானம்

மூளைச்சாவு அடைந்தவரின் உடல் உறுப்புகள் தானம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:52 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:52 PM

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கோவை: திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடம் செங்குட்டை நாராணாபுரத்தை சேர்ந்தவர் தர்மர், 46. ஜூலை 25ல் நடந்த சாலை விபத்தில், தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. மேல் சிகிச்சைக்காக, கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவருக்கு மூளைச்சாவு ஏற்பட்டது. உடல் உறுப்புகளைத் தானம் செய்ய, குடும்பத்தினர் முன்வந்தனர்.

அவரது ஒரு சிறுநீரகம், கண்கள், அரசு மருத்துவமனைக்கும், ஒரு கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகம் இரு தனியார் மருத்துவமனைக்கும் தானமாக வழங்கப்பட்டன.

இதன் மூலம் 5 பேருக்கு மறுவாழ்வு கிடைத்தது. தர்மர் உடலுக்கு மருத்துவமனை ‘டீன்’ கீதாஞ்சலி, டாக்டர்கள், நர்ஸ்கள் நேற்று இறுதி அஞ்சலி செலுத்தி, சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

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