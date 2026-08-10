/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ குழந்தைகளுக்கான ஓவிய போட்டிகள்
ADDED : ஆக 09, 2026 06:10 PM
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பெ.நா.பாளையம்: சுதந்திர தினத்தையொட்டி வெள்ளலூரில் உள்ள சக்தி விநாயகர் நகர் குடியிருப்போர் நல சங்கம் பேஸ் 1 சார்பில், மாணவ, மாணவியர்களுக்கு வண்ணம் தீட்டுதல், படம் வரைந்து வண்ணம் தீட்டும் ஓவியப்போட்டி, கட்டுரை போட்டிகள் நடந்தன. இதில், குழந்தைகள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்று, தங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர்.
நிகழ்ச்சியில், குடியிருப்போர் நல சங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் போட்டிகளில் பங்கு கொண்ட குழந்தைகளின் பெற்றோர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். ஓவிய போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவியர்களுக்கு சுதந்திர தினத்தன்று நடக்கும் விழாவில் பரிசுகள் வழங்கப்பட உள்ளன.