சின்னியம்பாளையத்தில் வருகிறது பெலிகன் சிக்னல்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:03 PM
சின்னியம்பாளையம்: சின்னியம்பாளையம், நீலாம்பூர் சந்திப்பில் ‘யூ டேர்ன்’ நடைமுறை இருந்தது. குறுக்கு வீதிகளில் வந்த வாகன ஓட்டிகளால் போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்பட்டது.
ஆய்வு செய்த போலீசார் மீண்டும் சிக்னல் முறை அமல்படுத்தினர். இது மீண்டும் பிரச்னையை கிளப்பியது. இரு சந்திப்புகளிலும் வாகனங்கள் தேங்கின. பீக் ஹவர்ஸில் ஊர்ந்து செல்லும் அளவுக்கு நிலைமை மோசமானது.
சாலை பாதுகாப்பு கமிட்டி கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது. குறுக்கு வீதிகள் இணையும் இடத்துக்கு தள்ளி ‘யூ டேர்ன்’ வசதி செய்ய வேண்டும். குறுக்கு வீதிகளில் வருவோர் ரோட்டை கடக்கும் இடைவெளியை அடைக்க வேண்டும். சின்னியம்பாளையம் சந்திப்பில் பாதசாரிகள் பாதுகாப்பாக கடக்க பெலிகன் சிக்னல் வேண்டும் என ஆர்வலர் மனுநீதி வலியுறுத்தினார்.
அதை ஏற்ற போலீசார், ஆர்.ஜி.புதுாரில் இருந்து வருவோர் ரோட்டை கடப்பதற்கு இருந்த இடைவெளியை அடைத்தனர். பிருந்தாவன் ஆடிட்டோரியம் முன் சோதனை முறையில் ‘யூ டேர்ன்’ அமைத்தனர். சின்னியம்பாளையம் ஸ்டாப் அருகில் பாதசாரிகள் ரோட்டை கடக்க பெலிகன் சிக்னல் அமைக்கும் பணி துவக்கப்பட்டுள்ளது.