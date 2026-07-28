/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ ஓய்வூதியர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM
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ஆனைமலை: தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து துறை ஓய்வூதியர் சங்கம் ஆனைமலை கிளை சார்பில், ஆனைமலை தாலுகா அலுவலகம் முன் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. வட்ட தலைவர் காளிமுத்து தலைமை வகித்தார். துணை தலைவர் திருநாவுக்கரசு வரவேற்றார். வட்ட கிளை செயலர் பழனிச்சாமி, கோரிக்கையை விளக்கி பேசினார். மாவட்ட தலைவர் மதன், நிர்வாகிகள் பேசினர்.
அதில், உயர்த்தப்பட்ட மருத்துவ காப்பீட்டு திட்ட பிரீமிய தொகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. உண்மையான பணமில்லா மருத்துவ திட்டத்தை முழுமையாக அமல்படுத்த வேண்டும்; சத்துணவு ஊழியர்கள், அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு நியாயமான ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும், என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.