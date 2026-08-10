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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ இன்பாக்ஸ் பகுதிக்கு எரியாத தெருவிளக்குகளால் மக்கள் அச்சம் காட்டுப்பன்றிகளும் நாய்களும் இரவில் அட்டகாசம்

இன்பாக்ஸ் பகுதிக்கு எரியாத தெருவிளக்குகளால் மக்கள் அச்சம் காட்டுப்பன்றிகளும் நாய்களும் இரவில் அட்டகாசம்

இன்பாக்ஸ் பகுதிக்கு எரியாத தெருவிளக்குகளால் மக்கள் அச்சம் காட்டுப்பன்றிகளும் நாய்களும் இரவில் அட்டகாசம்

ADDED : ஆக 09, 2026 08:02 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 08:02 PM

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1. குப்பையால் சுகாதார சீர்கேடு நீலிகோணாம்பாளையம் சி.ஐ.டி., கல்லுாரி பின்பகுதியில், பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து எடுத்து வரப்படும் கட்டடக்கழிவு உள்ளிட்ட குப்பை அதிகம் கொட்டப்படுவதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது.

–கல்யாணசுந்தரம்: 2. நாய்கள் ஜாக்கிரதை ராமசாமி லே–அவுட்டில் ஏராளமான தெருநாய்கள் சுற்றித் திரிவதால் பொதுமக்கள் அச்சத்துடன் நடந்து செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. பெண்கள், குழந்தைகள் மற்றும் நடந்து செல்ல சிரமப்படுகின்றனர்.

–லட்சுமி: 3. மின்கம்பத்தால் ஆபத்து கணபதி வி.ஜி.ராவ் நகர் பேஸ் 2 பாலத்தின் அருகில் உள்ள மின்கம்பத்தில் கான்கிரீட் கலவை உதிர்ந்து எலும்புக்கூடு போல காட்சி அளிக்கிறது. விபத்து ஏற்படும் முன் சரி செய்ய வேண்டும்.

–ரகுநாதன்: 4. தெருவிளக்குகள் எரிவதில்லை வீரகேரளம் ரோட்டில், தெரு விளக்குகள் எரிவதில்லை. புதிதாக பல்பு மாட்டினாலும் சில நாட்களில் பழுதடைந்து விடுகின்றன. அப்பகுதியை இரவில் கடப்பதற்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது.

–உன்னிகிருஷ்ணன்: 5. சாக்கடையில் கட்டடக்கழிவு ராமநாதபுரம் ரஹ்மான் சேட் காலனி பகுதியில் குழாய் உடைந்து குடிநீர் ரோட்டில் வீணாகிறது. சாக்கடையில் செடிகள் வளர்ந்து, கட்டட கழிவுகளால் அடைத்து கழிவுநீர் செல்வதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது.

–அபர்ணா: 6. வீணாகும் உப்புத்தண்ணீர் பாப்பநாயக்கன்பாளையம், ரங்கசாமி லே–அவுட்டில், மாநகராட்சி உப்பு தண்ணீர் பைப் லைன் உடைந்து தண்ணீர் வீணாக செல்கிறது. உடைப்பு எங்குள்ளது எனத் தெரியவில்லை.

–உமாநளினி: 7. இருக்கை சரிசெய்யப்படுமா? வேடபட்டி பி.எஸ்.ஜி., பள்ளி பஸ் ஸ்டாப் நிழற் குடையில் பயணிகள் அமர ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள இருக்கை உடைந்துள்ளது. சரி செய்ய வேண்டும்.

–சீனிவாசன் சங்கர்: 8. குப்பையால் துர்நாற்றம் சிவானந்தபுரம் புரோசோன் மால் பின்புறம் அதிக குப்பை குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் அப்பகுதி முழுவதும் துர்நாற்றம் வீசுகிறது.

–முருகவேல்: 9. பைப் உடைந்து நீர் வீண் 57வது வார்டு ஒண்டிபுதூர் எஸ்.எம்.எஸ். லே–அவுட் 2வது வீதி மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி பின்புறம் 6 மாதங்களாக தெருக்குழாய் உடைந்து தண்ணீர் வீணாகிறது.

–பழனிசாமி: 10. பன்றியால் பயம் வடவள்ளி சிறுவாணி ரோடு பேபி கார்டன் பகுதியில், 20 நாட்களாக தெரு விளக்கு எரியவில்லை. இப்பகுதியில் காட்டுப்பன்றிகள் இரவில் வருவதால் அச்சமாக உள்ளது.

–சாரா:

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