இன்பாக்ஸ் பகுதிக்கு எரியாத தெருவிளக்குகளால் மக்கள் அச்சம் காட்டுப்பன்றிகளும் நாய்களும் இரவில் அட்டகாசம்
இன்பாக்ஸ் பகுதிக்கு எரியாத தெருவிளக்குகளால் மக்கள் அச்சம் காட்டுப்பன்றிகளும் நாய்களும் இரவில் அட்டகாசம்
ADDED : ஆக 09, 2026 08:02 PM
1. குப்பையால் சுகாதார சீர்கேடு நீலிகோணாம்பாளையம் சி.ஐ.டி., கல்லுாரி பின்பகுதியில், பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து எடுத்து வரப்படும் கட்டடக்கழிவு உள்ளிட்ட குப்பை அதிகம் கொட்டப்படுவதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது.
–கல்யாணசுந்தரம்: 2. நாய்கள் ஜாக்கிரதை ராமசாமி லே–அவுட்டில் ஏராளமான தெருநாய்கள் சுற்றித் திரிவதால் பொதுமக்கள் அச்சத்துடன் நடந்து செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. பெண்கள், குழந்தைகள் மற்றும் நடந்து செல்ல சிரமப்படுகின்றனர்.
–லட்சுமி: 3. மின்கம்பத்தால் ஆபத்து கணபதி வி.ஜி.ராவ் நகர் பேஸ் 2 பாலத்தின் அருகில் உள்ள மின்கம்பத்தில் கான்கிரீட் கலவை உதிர்ந்து எலும்புக்கூடு போல காட்சி அளிக்கிறது. விபத்து ஏற்படும் முன் சரி செய்ய வேண்டும்.
–ரகுநாதன்: 4. தெருவிளக்குகள் எரிவதில்லை வீரகேரளம் ரோட்டில், தெரு விளக்குகள் எரிவதில்லை. புதிதாக பல்பு மாட்டினாலும் சில நாட்களில் பழுதடைந்து விடுகின்றன. அப்பகுதியை இரவில் கடப்பதற்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது.
–உன்னிகிருஷ்ணன்: 5. சாக்கடையில் கட்டடக்கழிவு ராமநாதபுரம் ரஹ்மான் சேட் காலனி பகுதியில் குழாய் உடைந்து குடிநீர் ரோட்டில் வீணாகிறது. சாக்கடையில் செடிகள் வளர்ந்து, கட்டட கழிவுகளால் அடைத்து கழிவுநீர் செல்வதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது.
–அபர்ணா: 6. வீணாகும் உப்புத்தண்ணீர் பாப்பநாயக்கன்பாளையம், ரங்கசாமி லே–அவுட்டில், மாநகராட்சி உப்பு தண்ணீர் பைப் லைன் உடைந்து தண்ணீர் வீணாக செல்கிறது. உடைப்பு எங்குள்ளது எனத் தெரியவில்லை.
–உமாநளினி: 7. இருக்கை சரிசெய்யப்படுமா? வேடபட்டி பி.எஸ்.ஜி., பள்ளி பஸ் ஸ்டாப் நிழற் குடையில் பயணிகள் அமர ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள இருக்கை உடைந்துள்ளது. சரி செய்ய வேண்டும்.
–சீனிவாசன் சங்கர்: 8. குப்பையால் துர்நாற்றம் சிவானந்தபுரம் புரோசோன் மால் பின்புறம் அதிக குப்பை குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் அப்பகுதி முழுவதும் துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
–முருகவேல்: 9. பைப் உடைந்து நீர் வீண் 57வது வார்டு ஒண்டிபுதூர் எஸ்.எம்.எஸ். லே–அவுட் 2வது வீதி மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி பின்புறம் 6 மாதங்களாக தெருக்குழாய் உடைந்து தண்ணீர் வீணாகிறது.
–பழனிசாமி: 10. பன்றியால் பயம் வடவள்ளி சிறுவாணி ரோடு பேபி கார்டன் பகுதியில், 20 நாட்களாக தெரு விளக்கு எரியவில்லை. இப்பகுதியில் காட்டுப்பன்றிகள் இரவில் வருவதால் அச்சமாக உள்ளது.
–சாரா: