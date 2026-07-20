சாலையில் தேங்கி நிற்கும் கழிவுநீரால் மக்கள் அவதி

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:21 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையத்தில், ஊட்டி சாலையில், ரயில்வே ஸ்டேஷன் செல்லும் சாலை பிரிகிறது. பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே உள்ள கடைகள், ரயில்வே ஸ்டேஷன் செல்லும் சாலையில் உள்ள ஓட்டல்களின் கழிவு நீர், ஊட்டி சாலையில் உள்ள சாக்கடை வழியாக செல்கிறது. இந்த சாக்கடையை சுத்தம் செய்ய முடியாத அளவுக்கு, சிமென்ட் சிலாப்பால் மூடி உள்ளனர். அதனால் இந்த சாக்கடை பல மாதங்களாக சுத்தம் செய்யாமல் உள்ளது.
சாக்கடையில் குப்பைகள், கழிவு நீர் செல்லும் வழியை அடைத்துள்ளது. அதனால், சாக்கடையில் இருந்து வெளியேறும் கழிவு நீர், ஊட்டி சாலையில் ஓடுகிறது. இரவு பகலாக கழிவு நீர் ஓடுவதால், சாலையில் குழிகள் ஏற்பட்டுள்ளன. குழிகளில் தேங்கி நிற்கும் கழிவு நீர் மீது வாகனங்கள் செல்லும் போது, நடந்து செல்லும் மக்கள் மற்றும் இரு சக்கர வாகனங்களில் செல்வோர் மீது கழிவு நீர் படுகிறது.
இதை உடனடியாக சரி செய்யாவிட்டால் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று இந்து முன்னணி அறிவித்துள்ளது.