கோயில் நிலத்தை மீட்க சென்ற அதிகாரிகளுடன் மக்கள் வாதம்
கோயில் நிலத்தை மீட்க சென்ற அதிகாரிகளுடன் மக்கள் வாதம்
ADDED : ஆக 08, 2026 07:21 PM
வடவள்ளி: வடவள்ளியில், உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில், நிலத்தில் போர்டு வைக்க அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் சென்றபோது, அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
வடவள்ளி, ஸ்ரீராம் அவென்யூவில், க.ச. எண் 109ல், 9.9 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது. வடவள்ளி - இடையர்பாளையம் ரோட்டோரத்தில் உள்ள கஸ்தூரிநாயக்கன்பாளையம் கிராமத்தில் உள்ள க.ச. எண் 44ல், 5.2 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது. இவ்விரு நிலங்களும், மருதமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு, தண்ணீர் பந்தல் தர்மம் நடத்த எழுதி வைக்கப்பட்டது.
இந்த இடத்தை அதன் உரிமையாளர்கள், லேஅவுட்டாக பிரித்து விற்றுள்ளனர். இவ்விடத்தில், தண்ணீர் பந்தல் தர்மம் நடத்தவில்லை எனக்கூறி, மருதமலை தேவஸ்தானம் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
ஜூலை 17ல், நில உரிமையாளருக்கு சாதகமாக மாவட்ட நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது. இதனையடுத்து அறநிலையத்துறை சார்பில், கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலம் எனக்கூறி நேற்று அவ்விடத்தில், உயர்நீதிமன்ற உத்தரவு எண் கொண்ட, போர்டு வைக்க அறநிலையத்துறை இணை கமிஷனர் ரமேஷ், மருதமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் தக்கார் ஜெயகுமார், துணை கமிஷனர் விமலா, அறநிலையத்துறை தாசில்தார் லட்சுமிநரசிம்மன் மற்றும் போலீசார் சென்றனர்.
அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். மாவட்ட வருவாய் அலுவலருடன் ஆலோசனை நடத்தி, அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனக்கூறி, போர்டு வைக்காமல் அதிகாரிகள் சென்றனர்.