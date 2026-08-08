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கிராம சபையை புறக்கணித்து முற்றுகை நடத்த மக்கள் முடிவு

கிராம சபையை புறக்கணித்து முற்றுகை நடத்த மக்கள் முடிவு

ADDED : ஆக 07, 2026 03:43 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 03:43 PM

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அன்னுார்: தார் சாலை அமைக்கும் பணிகள், ஆறு மாதங்களாக முடங்கியதால், கிராம சபையை புறக்கணித்து முற்றுகை போராட்டம் நடத்துவதாக மக்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

வடவள்ளி ஊராட்சி, பெரியபுத்துாரில் இருந்து செங்காளிபாளையம் செல்லும் பாதை மிக மோசமாக உள்ளது. வழித்தடத்தில் புதிய தார் சாலை அமைக்க வலியுறுத்தி, நான்கு கிராம மக்கள், கடந்த ஜன. 26ம் தேதி கிராம சபை கூட்டத்தை புறக்கணித்து முற்றுகை போராட்டம் நடத்தினர். இதையடுத்து, நபார்டு திட்டத்தில் பெரியபுத்துார் முதல் செங்காளிபாளையம் வரை 4.75 கி.மீ.,க்கு, தார் சாலை அமைக்க, 2.99 கோடி ஒதுக்கப்பட்டது. பிப்ரவரியில் பணி துவங்கியது. ஆறு மாதங்கள் கடந்தும், மீண்டும் பணிகள் துவங்கவில்லை. நேற்று, அன்னூர் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்துக்கு வடவள்ளி ஊராட்சி மக்கள் வந்து, ஒன்றிய அதிகாரிகளை சந்தித்து முறையிட்டனர்.

அதிகாரிகள் பதிலளிக்கையில், ‘தார் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளதால், தற்காலிகமாக பணி நிறுத்தப்பட்டு உள்ளது’ என்றனர்.

கிராம மக்கள் கூறுகையில், ‘தார் சாலை அமைக்காததால், 87ம் எண் அரசு டவுன் பஸ் தற்போது நிறுத்தப்பட்டு விட்டது. பொதுமக்கள் பல கி.மீ., துாரம் நடந்து செல்கின்றனர். அன்னுார் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம், கோவை கலெக்டர் அலுவலகம் என பலமுறை புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை இல்லை. எனவே, ஆக., 15ம் தேதி நடக்கும் கிராம சபை கூட்டத்தை அனைவரும் புறக்கணிக்கிறோம். வரும் அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்த உள்ளோம். பின், பெரியபுத்துாரில் உண்ணாவிரதம் இருக்க உள்ளோம்’ என்றனர்.

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