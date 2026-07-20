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விடுதி பணியாளர்கள் மீது நடவடிக்கை கோரி மனு

விடுதி பணியாளர்கள் மீது நடவடிக்கை கோரி மனு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:11 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:11 PM

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கோவை: விழுப்புரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த தர்ணிகா என்பவர் வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் பி.எஸ்.சி., அக்ரி முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்தார். ஜூலை 10ல் விடுதி குளியலறையில் மயங்கிய நிலையில் மீட்கப்பட்டார். மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றபோது உயிரிழந்தார். போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் மாணவியின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக, கோவை கலெக்டரிடம் பெற்றோர் மனு அளித்தனர்.

“விடுதி சி.சி.டி.வி. காட்சிகளை ஆராய்ந்ததில், காலை 6:18 முதல் மதியம் 12:20 மணி வரை குளியலறையில் தர்ணிகா இருந்தார் என்பதற்கு என்ன ஆதாரம் உள்ளது? விதிமுறைப்படி விடுதிக் காப்பாளர் தினசரி காலை 6 மணிக்கு அனைத்து மாணவர்களின் அறைகளுக்கும் சென்று பார்வையிட்டிருக்க வேண்டும். கல்லூரிக்குச் சென்றவர்கள் எத்தனை பேர் என கண்காணித்திருக்க வேண்டும். விடுதி பதிவேடுகளும் சரியாக பராமரிக்கப்படவில்லை. விடுதி பணியாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’’ என்றனர்.

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