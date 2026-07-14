வீட்டுமனை பட்டா வழங்க சப்–கலெக்டரிடம் மனு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:21 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே, நா.மூ. சுங்கம் பகுதி மக்கள், வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வலியுறுத்தி, சப்–கலெக்டரிடம் மனு கொடுத்தனர்.
பொள்ளாச்சி சப் – கலெக்டர் அலுவலகத்தில், குறைதீர் நாள் கூட்டம், சப்–கலெக்டர் ராமகிருஷ்ணசாமி தலைமையில் நடந்தது. அதில், நா.மூ., சுங்கம் பகுதி மக்கள் கொடுத்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
நா.மூ.,சுங்கம் தனியார் கல்லுாரி அருகே, 40 குடும்பங்கள், 50ஆண்டுகளாக வசித்து வருகிறோம். அங்கு, மின் இணைப்பு, குடிநீர் இணைப்பு பெறப்பட்டுள்ளது. ரேஷன் கார்டு, ஆதார் கார்டு என அனைத்திலும் முகவரி உள்ளது.
எனவே, இந்த வீடுகளுக்கு வீட்டுமனை பட்டா கேட்டு பல முறை மனு அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை. தற்போது குடியிருக்கும் பழைய ரோட்டின் வழியாக புதியதாக சாலை அமைக்கவும், மேம்பால பணிகள் நடைபெறுவதாக தெரிகிறது.
சாலை விரிவாக்கம் செய்தால் நாங்கள் குடியிருக்கும் வீடுகள் இடிக்கப்படும் சூழல் உருவாகும். கூலி வேலைக்கு சென்று வாழ்க்கையை நகர்த்துகிறோம். எனவே, இங்கு வசிப்போருக்கு வீட்டுமனை பட்டா வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.