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கடந்த ஆண்டு 254 கடைகளுக்கு ‘பைன்’

கடந்த ஆண்டு 254 கடைகளுக்கு ‘பைன்’

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:01 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:01 PM

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கோவை: உணவகங்களில் சுகாதாரமான முறையில் உணவு தயாரிக்கவும், ஆரோக்கியமான உணவு, நுகர்வோருக்கு கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும், விதிமுறைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

இதை பின்பற்றாத உணவகங்களுக்கு, முதலில் நோட்டீஸ் வழங்கி, அபராதம் விதிக்கப்படும். மூன்று முறைக்கு மேல் புகாரில் சிக்கும் பட்சத்தில், சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தள்ளுவண்டி கடைகள் முதல் பெரிய ஓட்டல்கள் வரை, ஆய்வு செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. கடந்தாண்டில் இப்புகாரில் சிக்கிய 254 கடைகளுக்கு தலா ரூ.1,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

இதுபோன்ற புகார்களை பொதுமக்கள், 94440 42322 என்ற வாட்ஸ் அப் எண்ணிலும் தெரிவிக்கலாம் என, உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

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