/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ இளம்பெண்ணை மீட்ட பிங்க் போலீஸ்
ADDED : ஆக 02, 2026 09:44 PM
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கோவை: சங்கனூர் ரயில்வே கேட் அருகே கடந்த 30ம் தேதி நள்ளிரவு 25 வயது இளம் பெண்ணை கவுண்டம்பாளையம் போலீசார் கண்டறிந்தனர். அந்த பெண் ஆர்.எஸ்.புரம் மாநகராட்சி ஆதரவற்றோர் காப்பகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டார். அவரின் பெயர் தீபா என்பதும், மனநலம் பாதிக்கப்பட்டதும் தெரியவந்தது.
தன்னை பற்றி எந்த தகவலும் சொல்லாமல், காப்பகத்தை விட்டு ஓடுவதிலேயே குறியாக இருந்தார். இரு நர்ஸ்களின் உதவியுடன் தீபா பாதுகாக்கப்பட்டார். மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பெண் என்பதால், அவரை மாநகராட்சி காப்பகத்தில் தங்க வைக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
அவரை மன நல காப்பகத்தில் அனுமதிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. பிங்க் பேட்ரோல் போலீஸ் உதவியுடன், நேற்று தீபா மேட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள மனநல காப்பகத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.