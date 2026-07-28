தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ போலீஸ் செய்திகள்

போலீஸ் செய்திகள்

போலீஸ் செய்திகள்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:02 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:02 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

விபத்தில் பேக்கரி ஊழியர் பலி  மதுரை மாவட்டம், உசிலம்பட்டியை சேர்ந்த அஜய், 19, ஈரோடு மாவட்டம் சென்னிமலையை சேர்ந்த லோகேஷ்,23 ஆகியோர், கோலார்பட்டியில் உள்ள பேக்கரியில் வேலை செய்து வந்தனர். இருவரும், இருசக்கர வாகனத்தில் பொள்ளாச்சிக்கு வந்தனர். மின்நகர் அருகே பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்ற பஸ் மீது, இருசக்கர வாகனம் மோதியது. இதில் படுகாயம் அடைந்த அஜய், லோகேஷ் ஆகியோரை மீட்டு பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். ஆனால், மருத்துவமனை செல்லும் வழியிலேயே லோகேஷ் இறந்தார். இது குறித்து கிழக்கு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.

2.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்  ஆனைமலை ஆத்துப்பாலம் அருகே போலீசார் வாகன சோதனை மேற்கொண்டனர். அங்கு வந்த இரண்டு இருசக்கர வாகனங்களை போலீசார் நிறுத்தினர். ஆனால், வாகனங்களை நிறுத்தாமல், வேகமாக திருப்பிச் சென்றனர். போலீசார் அவர்களை துரத்தி பிடித்து, சோதனையிட்ட போது, 2.5 கிலோ கஞ்சா, 250 போதை மாத்திரைகள் இருப்பதை கண்டுபிடித்தனர்.

விசாரணையில், மதுரையில் இருந்து விற்பனைக்காக கொண்டு வந்ததும் தெரியவந்தது.  இதையடுத்து, இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மதுரையை சேர்ந்த சுந்தரம்,31, சவுந்தரபாண்டியன்,26, விஜயராஜ்,25 ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர். கஞ்சா மற்றும் போதை மாத்திரைகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

கஞ்சா கடத்திய 5 பேர் கைது கோவையில் இருந்து பொள்ளாச்சி வழியாக, வட மாநில நபர்கள் கஞ்சா கொண்டு வருவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. கிணத்துக்கடவு அரசம்பாளையம் பிரிவு அருகே சந்தேகத்திற்கு இடமாக, இரு பைக்குகளில் வந்த ஐந்து பேரை போலீசார் சோதனை செய்ததில், 15 கிலோ கஞ்சா இருந்தது உறுதியானது. கஞ்சாவை பறிமுதல் போலீசார் செய்தனர்.

மேலும், கஞ்சாவை விற்பனைக்காக எடுத்து வந்தது பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்த முகமது ஹபிபுல்லா, 27, முகமது மொய்தீன், 25, காதர், 40, வாசிம், 47, மஜிபுல், 23 என்பதும் தெரியவந்தது. அவர்களை போலீசார் கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.

கணவனுக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை வால்பாறை அடுத்துள்ள அக்காமலை எஸ்டேட் முதல் பிரிவை சேர்ந்தவர் ஜீவிதாதேவி. இவரது கணவர் ராஜா,39. கருத்து வேறுபாட்டால் பிரிந்து வசித்து வந்தனர். இந்நிலையில், கடந்த 2016ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 26ம் தேதி, அக்காமலை எஸ்டேட்டுக்கு குடிபோதையில் சென்ற ராஜா, மனைவி ஜீவிதாதேவியை தகாத வார்த்தையால் திட்டி, அரிவளால் வெட்டி கொலை மிரட்டல் விடுத்தார்.

அதன்பின், கையில் கொண்டு சென்ற மண்ணெண்ணையை வீட்டின் மீது ஊற்றி தீ வைத்தார். இந்த சம்பவம் குறித்து ஜீவிதாதேவி வால்பாறை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் கொடுத்தார். இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணை வால்பாறை கோர்ட்டில் நடந்தது.

இவ்வழக்கில் நேற்று தீர்வு கூறப்பட்டது. ராஜாவுக்கு பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ், 10 ஆண்டுகள் மற்றும் மூன்று மாதம் சிறை தண்டனையும், 36 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து மாஜிஸ்திரேட் மீனாட்சி தீர்ப்பு கூறினார். இதனையடுத்து, போலீசார், ராஜாவை கைது செய்து கோவை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.

குண்டர் சட்டத்தில் வாலிபர் கைது நெகமம், காட்டம்பட்டி அருகே உள்ள கல்லுமடை பிரிவில், கடந்த ஜூன் மாதம், ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த சுதாகர், 32, என்பவரை நெகமம் போலீசார் கைது செய்து, அவரிடம் இருந்து 6 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.

இந்நிலையில், மாவட்ட கலெக்டர் பவன்குமார் உத்தரவின் பேரில், சுதாகர் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்து, அவரை சிறையில் அடைத்தனர்.

மேலும், சட்ட விரோதமாக கஞ்சா விற்பனை செய்தல் மற்றும் பொது அமைதியை சீர்குலைக்கும் வகையில் நடந்தால், கடுமையான நடவடிக்கை மற்றும் குண்டர் தடுப்பு சட்டம் பதியப்படும் என, மாவட்ட கலெக்டர் எச்சரித்துள்ளார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us