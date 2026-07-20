/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ தபால்துறைக்கு சின்னம் வடிவமைக்கும் போட்டி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:11 PM
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கோவை: இந்திய தபால்துறையின் அதிகாரப்பூர்வ சின்னத்தை வடிவமைப்பதற்கான தேசிய அளவிலான போட்டி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தபால்துறையின் பாரம்பரியம், சேவை, நம்பிக்கை, நம்பகத்தன்மை மற்றும் நவீன தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் படைப்பாற்றலுடன் சின்னத்தை வடிவமைத்து, ஆக. 15க்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
முதல்பரிசாக ரூ.75 ஆயிரம், இரண்டாம் பரிசாக ரூ.50 ஆயிரம், மூன்றாம் பரிசாக ரூ.25 ஆயிரம் வழங்கப்படும்.
பங்கேற்க விரும்புவோர், தனித்துவமான சின்ன வடிவமைப்பு, அதற்கான பொருத்தமான பெயர் மற்றும் சுருக்கமான கருத்துரையுடன் www.mygov.in இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
விவரங்களை இந்திய தபால்துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அறியலாம்.