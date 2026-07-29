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4 மாதங்களில் ரூ.17 கோடி ஊட்டி கிழங்கு விற்பனை

4 மாதங்களில் ரூ.17 கோடி ஊட்டி கிழங்கு விற்பனை

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:11 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:11 PM

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மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம், நீலகிரி கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில், 4 மாதங்களில், 6,245 டன் ஊட்டி உருளைக்கிழங்கு ரூ.17 கோடிக்கு விற்பனை செய்யப் பட்டுள்ளது.

மேட்டுப்பாளையம் -– நெல்லித்துறை சாலையில் செயல்படும் நீலகிரி கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில், நீலகிரி உருளைக்கிழங்குகள் தினசரி ஏலம் வாயிலாக விற்கப்படுகிறது. கேத்தி, குன்னுார், கோத்தகிரி பகுதிகளில் இருந்து, சீசன் நேரத்தில் தினமும், 100 விவசாயிகள், இங்கு உருளைக்கிழங்கு கொண்டு வந்து, இடைத்தரகர் இல்லாமல் நேரடியாக வியாபாரிகளுக்கு விற்கின்றனர். இதன் வாயிலாக, யாருக்கும் கமிஷன் கொடுக்க தேவையில்லை. நீலகிரி விவசாயிகள் வெளி மார்க்கெட்டை விட, இங்கு விற்கவே ஆர்வம் செலுத்துகின்றனர்.

கடந்த 2022ம் நிதியாண்டில், 13 ஆயிரத்து 89 டன் உருளைக்கிழங்கு, ரூ.32 கோடிக்கு விற்பனை ஆனது. 2023ல், 20 ஆயிரத்து 600 டன் ரூ.54 கோடிக்கு விற்றது. 2024-ல், 20 ஆயிரத்து 890 டன் ரூ.73 கோடிக்கு விற்பனையானது. 2025ல், சுமார் 23 ஆயிரம் டன் உருளைக்கிழங்கு, ரூ.60 கோடிக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.

நீலகிரி கூட்டுறவு விற்பனை சங்க அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘‘இந்தாண்டு பருவநிலை மாற்றத்தால், சில நாட்களாக வரத்தும், விலையும் குறைந்து தான் விற்பனை ஆகிறது. எனினும், கடந்த ஏப்., 1ம் தேதி முதல் ஜூலை 26ம் தேதி வரை, 6,245 டன் ஊட்டி உருளைக்கிழங்கு ரூ.17 கோடிக்கு விற்பனை செய்யப் பட்டுள்ளது. இதனால் 2,548 விவசாயிகள் பயன் அடைந்துள்ளனர். உருளைக்கிழங்கு விற்பனை செய்யப்படுவது போல், இனி வரும் நாட்களில் கேரட், பீன்ஸ் விற்பனை செய்யவும் திட்டமிட்டுள்ளோம்,’’ என்றனர்.

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