பொதுத்தேர்வில் ஜொலித்த பள்ளி மாணவர்களுக்கு பரிசு

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ பொதுத்தேர்வில் ஜொலித்த பள்ளி மாணவர்களுக்கு பரிசு
பொதுத்தேர்வில் ஜொலித்த பள்ளி மாணவர்களுக்கு பரிசு
பொதுத்தேர்வில் ஜொலித்த பள்ளி மாணவர்களுக்கு பரிசு
ADDED : ஜூலை 30, 2026 06:01 PM
அ நிறம் | அளவு
வால்பாறை: வால்பாறை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில், பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ் 2 தேர்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கான பாராட்டு விழா நடந்தது. பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சிவன்ராஜ் தலைமை வகித்தார்.
விழாவில், மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் பள்ளியின் சார்பில், பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று முதல் மூன்று இடங்களில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது. விழாவில், பள்ளி ஆசிரியர்கள், மாணவர்களின் பெற்றோர் கலந்து கொண்டனர்.