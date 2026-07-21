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கிணற்றில் பிளாஸ்டிக் கழிவு கொட்டியதற்கு எதிர்ப்பு

கிணற்றில் பிளாஸ்டிக் கழிவு கொட்டியதற்கு எதிர்ப்பு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:50 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:50 PM

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பேரூர்: தீத்திபாளையம் குப்பனுார் செல்லும் இணைப்பு சாலையில் தனியார்‌ நிலத்தில் 120 அடி ஆழ கிணறு உள்ளது.

இந்த கிணற்றை மூடுவதற்காக, செல்வபுரத்தில் இருந்து சாக்கடை கழிவு, மதுபாட்டில்கள், பிளாஸ்டிக் கழிவு கொட்டியுள்ளனர். இதனால் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்படும் என விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர்.

விவசாயிகள் கூறுகையில், ‘பருவமழை பொய்த்ததால், நிலத்தடிநீர் மட்டம், 750 அடி ஆழத்துக்கு கீழ் சென்றுள்ளது. கிணற்றில் எப்போதும் மக்காத, மதுபாட்டில்கள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கழிவு கொட்டினால், நிலத்தடி நீர் மாசுபடுவதோடு, நீர்மட்டம் அதள பாதாளத்திற்கு சென்றுவிடும். வருவாய் துறையினர், மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தினர், உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இணைந்து, இதனை தடுக்க வேண்டும்’ என்றனர்.

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