‘சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீரை விவசாயத்துக்கு வழங்கணும்’
‘சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீரை விவசாயத்துக்கு வழங்கணும்’
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:41 PM
கோவை: தெற்கு தாலுகா அலுவலகத்தில் மாதாந்திர விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம், ஆர்.டி.ஓ. மாருதி பிரியா தலைமையில் நடந்தது.
கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாவட்ட தலைவர் பழனிசாமி பேசுகையில், ‘‘ஒண்டிப்புதுாரில் பல லட்சம் ரூபாய் செலவில் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து காடுகுட்டை பகுதிக்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்ல திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இத்தண்ணீரை சுல்தான்பேட்டை வரை தனியார் நிறுவனங்கள் கொண்டு செல்கின்றன.
ஆனால் விவசாயிகளுக்கு கிடைப்பதில்லை. செட்டிபாளையம், கள்ளப்பாளையம், ஓராட்டுக்குப்பை, ஏகாணி, குரும்பபாளையம், மயிலம்பட்டி பகுதி விவசாயிகள் இந்த தண்ணீரை பெற அரசு உதவ வேண்டும்’’ என்றார்.
கூட்டத்தில் விவசாயிகள் அரசு அலுவலர்கள், நில அளவை அலுவலர்கள் மதுக்கரை மற்றும் பேரூர் தாசில்தார்கள், வேளாண் துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.