(ரெசிபி 1) கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் பெங்காளி ராஜ்போக்

(ரெசிபி 1) கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் பெங்காளி ராஜ்போக்
(ரெசிபி 1) கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் பெங்காளி ராஜ்போக்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 04:10 AM
வங்காளத்தின் அரச கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் ஒரு இனிப்பு வகையான ராஜ்போக், பண்டிகைகள் மற்றும் விசேஷ நாட்களில் செய்யப்படும் ஒரு பிரபலமான பெங்காளி இனிப்பு.தேவையான பொருட்கள்:200 கிராம் பனீர்1/4 கப் பாதாம்5 இழை குங்குமப்பூ2 கப் தண்ணீர்2 தேக்கரண்டி பால்1/4 கப் முந்திரி1/4 கப் பிஸ்தாக்கள்1 தேக்கரண்டி பச்சை ஏலக்காய் தூள்1 கப் சர்க்கரை
செய்முறை : பன்னீருடன் ரவை, மாவு மற்றும் குங்குமப்பூப் பால் சேர்த்து நன்றாகக் கலக்கவும்.கட்டிகள் இல்லாத மென்மையான மாவாக வருவதற்கு, இந்தக் கலவையை உங்கள் உள்ளங்கையின் அடிப்பகுதியால் 4-5 நிமிடங்கள் பிசையவும். மாவை 12 - 14 சம பாகங்களாகப் பிரித்து, உங்கள் ஈரமான கைகளுக்கு இடையில் உருட்டி உருண்டைகளாக்கவும்.
முந்திரி மற்றும் பிஸ்தாவை நன்றாக அரைத்து பொடியாக்கி, பின்னர் அவற்றை ஸ்டப்பிங் என்பதன் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள மற்ற பொருட்களுடன் கலக்கவும். அனைத்துப் பொருட்களையும் ஒன்றாகக் கலந்து மென்மையான மாவாகப் பிசையவும்.
பூரணத்தை 12- மற்றும் 14 சம பாகங்களாகப் பிரித்து, அவற்றை உங்கள் உள்ளங்கைகளுக்கு இடையில் உருட்டி சிறு உருண்டைகளாக்கவும்.ஒவ்வொரு சீஸ் உருண்டையின் மையத்திலும் பூரணத்தை வைத்து, சமைக்கும்போது உடையாமல் இருப்பதற்காக சீஸின் வெளி ஓட்டை வழுவழுப்பாக ஆக்குங்கள். அவற்றை ஒரு ஈரமான சமையலறைத் துணியால் மூடி வைக்கவும்.
சீஸ் பால்ஸ் சமைக்கும்போது அவற்றின் அசல் அளவை விட ஒன்றரை மடங்கு வரை உப்பிவிடும் என்பதால், எல்லா சீஸ் பால்ஸ்களையும் உள்ளடக்கும் அளவுக்குப் போதுமான பெரிய சர்க்கரைப் பாகு பாத்திரத்தைப் பயன்படுத்துவதை உறுதிசெய்து கொள்ளுங்கள்.
ஒரு ஆழமான பாத்திரத்தில் 4 கப் தண்ணீருடன் சர்க்கரையைக் கொதிக்க வைக்கவும். கொதிக்கும் பாகு நீர்த்துப் போவதற்காக, கூடுதலாக ஒரு கப் தண்ணீரை வெதுவெதுப்பாக வைத்திருக்கவும். பாகில் பச்சை ஏலக்காய் மற்றும் குங்குமப்பூவைச் சேர்த்து, பாகு கொதிக்க விடவும். பாகு நன்றாகக் கொதிக்கத் தொடங்கியதும், சீஸ் உருண்டைகளை கவனமாகப் போடவும். தீயை மிதமான சூட்டிற்குக் குறைத்து, அவற்றை மூடி வைத்து வேக வைக்கவும்.
பாகு கெட்டியாகத் தொடங்காதவாறு கவனமாகப் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். பாகின் பதம் சரியாக இருக்க, இடையில் ஒரு கரண்டி வெந்நீர் (கூடுதலாக ஒரு கப்) சேர்க்கவும். சீஸ் பால்ஸ் வெந்து தயாராவதற்கு, அதன் அளவைப் பொறுத்து, ஏறக்குறைய 30-–40 நிமிடங்கள் ஆகும்.30-–40 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு அடுப்பை அணைத்துவிட்டு, ராஜ்போகை பாகில் குறைந்தது 5-–6 மணி நேரம் ஆற விடவும்.