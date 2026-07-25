(ரெசிபி 3 )காரமான கடாய் காளான் மசாலா

ADDED : ஜூலை 25, 2026 04:10 AM
காரமான கடாய் காளான் மசாலா ஆரோக்கியமான மற்றும் சுவையான சைட் டிஷ்.
சாதம், ரொட்டி மற்றும் எந்த இந்திய ரொட்டிகளுக்கும் நன்றாகப் பொருந்தும். தேவையான பொருட்கள்காளான் மசாலா1 ஸ்பூன் எண்ணெய்1 பெரிய வெங்காயம் மெல்லியதாக வெட்டப்பட்டது2 முதல் 3 பச்சை மிளகாய் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி-பூண்டு விழுது1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள்1 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள்1 ஸ்பூன் சிவப்பு மிளகாய் தூள்1/2 ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் தூள்1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள்1 சிறிய தக்காளி பொடியாக நறுக்கியது250 கிராம் பட்டன் காளான் வெட்டப்பட்டதுதேவைக்கேற்ப உப்புபுதிய கொத்தமல்லி இலைகள்செய்முறை : ஒரு கடாயில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெயை சூடாக்கவும். ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை மெல்லியதாக மிதமான தீயில் வெட்டவும், அது ஒளி ஊடுருவக் கூடியதாக மாறும் வரை வதக்கவும்.இப்போது 2 முதல் 3 பச்சை மிளகாய் மற்றும் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி-பூண்டு விழுது சேர்க்கவும். பச்சை வாசனை போகும் வரை வதக்கவும்.பிறகு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள், 1 ஸ்பூன் சிவப்பு மிளகாய் தூள், 1/2 ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் தூள் மற்றும் 1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்க்கவும். மசாலாவை குறைந்த தீயில் 30 விநாடிகள் வறுக்கவும்.இப்போது ஒரு சிறிய அளவிலான தக்காளியைப் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்து, குழம்பு வரும் வரை வதக்கவும். மேலும் 250 கிராம் நறுக்கிய காளான்களைச் சேர்த்து மசாலாவுடன் நன்கு கலக்கவும். தேவையான உப்பு சேர்த்து நன்கு கலக்கவும்.குறைந்த தீயில் 7 முதல் 10 நிமிடங்கள் மூடி வைத்து சமைக்கவும். இடையில் கலக்கவும். வெந்ததும், புதிய கொத்தமல்லித் தழையைச் சேர்த்து, நன்றாகக் கலந்து தனியாக வைக்கவும். எங்கள் காளான் மசாலா தயார்.