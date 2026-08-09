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ரெடிங்டன் டிரஸ்ட் ரத்ததான முகாம்

ரெடிங்டன் டிரஸ்ட் ரத்ததான முகாம்

ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:52 PM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:52 PM

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கோவை, ஜூலை 25–

ரெடிங்டன் அறக்கட்டளை மற்றும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மருத்துவமனை இணைந்து இரண்டாவது ஆண்டாக ரத்ததான முகாமை நடத்தின.

எஸ்.என்.ஆர். சன்ஸ் அறக்கட்டளை தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ராம்குமார் பேசுகையில்,‘‘ அறுவை சிகிச்சை, புற்றுநோய், உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை, மகப்பேறு உள்ளிட்ட பல்வேறு மருத்துவ தேவைகளுக்கு போதுமான ரத்தம் இருப்பது அவசியம். ஒவ்வொரு யூனிட் ரத்தமும் பல உயிர்களை காப்பாற்றும். குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் ரத்ததானம் வழங்குவது நல்லது,’’ என்றார்.

எஸ்.என்.ஆர். சன்ஸ் அறக்கட்டளை இணை நிர்வாக அறங்காவலர் நரேந்திரன், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மருத்துவமனை மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் அழகப்பன், ரெடிங்டன் அறக்கட்டளை நிர்வாக அறங்காவலர் சீதா துருவா, ஸ்வர்கம் அறக்கட்டளை நிறுவனர் சுவர்ணலதா பங்கேற்றனர். 

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