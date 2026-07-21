விளையாட்டு ஒளிபரப்பில் மத துவேஷம்; போலீசில் புகார்

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ விளையாட்டு ஒளிபரப்பில் மத துவேஷம்; போலீசில் புகார்
விளையாட்டு ஒளிபரப்பில் மத துவேஷம்; போலீசில் புகார்
விளையாட்டு ஒளிபரப்பில் மத துவேஷம்; போலீசில் புகார்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:51 PM
அ நிறம் | அளவு
கோவை: உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் இறுதி சுற்று கடந்த ஜூலை 19 இரவு, நவ இந்தியாவிலுள்ள ஒரு கல்லுாரியில் பிரம்மாண்ட திரையில் ஒளிபரப்பப்பட்டது. போட்டி நிறைவடைந்த பின், பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாக ஒரு சில அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் கோஷம் எழுப்பியதாக இந்து முன்னணியினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
அவர்கள் கூறுகையில், ‘இது நம் தேசத்துக்கு எதிரானது. மத துவேஷத்தை துாண்டும் வகையில் இருந்த அந்நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்த இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என்றனர்.
மாவட்ட தலைவர் தசரதன், செயலாளர் ஜெய்சங்கர், துணை தலைவர் சீனிவாசன் உள்ளிட்டோர் நடவடிக்கை கோரி போலீஸ் கமிஷனரிடமும், பீளமேடு போலீசிலும் புகார் செய்தனர்.