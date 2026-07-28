தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ ரேஷன் கார்டில் பெயர் மீண்டும் மீண்டும் நீக்கம்

ரேஷன் கார்டில் பெயர் மீண்டும் மீண்டும் நீக்கம்

ரேஷன் கார்டில் பெயர் மீண்டும் மீண்டும் நீக்கம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கோவை: இறந்த கணவரின் பெயரை ரேஷன் அட்டையில் நீக்கக் கோரிய நிலையில், உயிருடன் இருக்கும் பெயரை நீக்கியதால், ரேஷன் பொருட்கள் பெற முடியாமல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கலெக்டரிடம் தாராபாய் என்பவர் மனு அளித்தார்.

 தாராபாய் கூறுகையில், “2019ல் கணவர் இறந்தார். ரேஷன் கார்டில் அவர் பெயரை நீக்க மனு அளித்தேன். எனது பெயரை நீக்கிவிட்டனர். அதிகாரிகளிடம் கேட்டால், சரியான பதில் இல்லை. கலெக்டரிடம் மனு அளித்ததை தொடர்ந்து பிரச்னையை சரிசெய்து, கடந்த ஆக., வரை ரேஷன் பொருட்கள் பெற்று வந்தேன். தற்போது மீண்டும் எனது பெயரை நீக்கியுள்ளனர். இதுகுறித்து வட்டார ரேஷன் அதிகாரியிடம் பலமுறை மனு அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை. அதனால், மீண்டும் கலெக்டரிடம் மனு அளித்துள்ளேன்,” என்றார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us