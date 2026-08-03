கிரில் தொழிற்பேட்டை அமைக்க கோரிக்கை

ADDED : ஆக 02, 2026 09:44 PM
கோவை: மாவட்ட கிரில் தயாரிப்பாளர்கள் நலச்சங்கம் (கோஜிம்வா) செயற்குழு கூட்டம் நடந்தது.
சங்கத்தின் தலைவர் திருமலை ரவி தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள்:
கிரில், இரும்பு தொழில் உரிமையாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களுக்கு அரசு ரூ.10 லட்சம் மதிப்பில் இலவச விபத்து காப்பீடு அமைக்க வேண்டும், கிரில் தொழிற்பேட்டை அமைக்க வேண்டும். கிரில் தொழிலுக்கு மாதம் 500 யூனிட் இலவச மின்சாரம் வழங்க வேண்டும், கிரில் வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி பொருட்களை காட்சிப்படுத்த மாநகராட்சி எல்லைக்குள் தனி இடம் அல்லது கட்டடம் ஒதுக்க வேண்டும், கிரில் தொழிலாளர்களுக்கு நலவாரியம் அமைக்க வேண்டும், பீக்ஹவர் கட்டணத்தை ரத்து செய்து, மின் கட்டணத்தை குறைக்க வேண்டும், மாநகராட்சி சார்பில் வசூலிக்கப்படும் தொழில் வரியை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு, தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.