/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ பள்ளி அருகே மதுக்கடை உடனே மூட கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:41 PM
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கோவை: நல்லாம்பாளையம் மற்றும் அமரர் ஜீவானந்தம் ரோடு பகுதியில், பள்ளிகள், கோயில் அருகே செயல்படும் டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை மூட நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, த.வெ.க., வினர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.
கட்சி நிர்வாகிகள் கூறுகையில், ‘குடியிருப்புப் பகுதியில் இருந்து 500 மீ., சுற்றளவுக்குள் கடை எண் 1573 மற்றும் 1552 ஆகிய மதுக்கடைகள் செயல்படுகின்றன. அவ்வழியாக செல்லும் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுவதால் அக்கடைகளை மூட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என்றனர்.