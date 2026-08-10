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தொலைத்தொடர்பு சேவைகளின் தரத்தை வலுப்படுத்த கோரிக்கை

தொலைத்தொடர்பு சேவைகளின் தரத்தை வலுப்படுத்த கோரிக்கை

ADDED : ஆக 09, 2026 07:43 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 07:43 PM

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காலாண்டுக்கு ஒரு முறை கூட்டம் நடத்தி தொலைதொடர்பு சேவைகளின் தரத்தை வலுப்படுத்த, மத்திய அமைச்சரிடம் முறையிடப்பட்டுள்ளது.

சிட்டிசன்ஸ் வாய்ஸ் கோயம்புத்துார்(சி.வி.சி.,) அமைப்பினர், மத்திய தொலைதொடர்பு துறை அமைச்சர் ஜோதிராதித்திய சிந்தியாவுக்கு அனுப்பியுள்ள மனு:

தொலைத்தொடர்பு நுகர்வோரில் 99 சதவீதம் பேர் சிறந்த ‘நெட்வொர்க்’ தரம், மேம்பட்ட வாடிக்கையாளர் சேவை மற்றும் செலுத்தும் பணத்திற்கு அதிக மதிப்பு கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் ஒரு சேவை வழங்குனிரிடம் இருந்து மற்றொருவருக்கு மாறுகின்றனர்; காரணம் அதிருப்தி.

கட்டணம் உயர்த்தப்பட்ட போதும், அதற்கேற்ப சேவைத்தரம், நெட்வொர்க் கவரேஜ், அழைப்பின் தெளிவு, தரவு வேகம் போன்ற சேவைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படவில்லை.

இதை இந்திய தொலைதொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையம்(டிராய்) கண்காணிக்க வேண்டும்.

வாடிக்கையாளர் சேவையை, ‘ஆன்லைன்’ வாயிலாக தொடர்பு கொள்ளும் போது அவர்களுக்கு பெரும்பாலும் முறையான பதில் அல்லது உதவி கிடைப்பதில்லை.

குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவிற்குள் தீர்க்கப்படாமல் இருக்கும் புகார்களுக்கு முறையான மேல்முறையீடு செய்ய அல்லது அடுத்த நிலை அதிகாரியிடம் கொண்டு செல்லும் நடைமுறையை ஏற்படுத்த வேண்டும்.

நுகர்வோர் அமைப்புகளுடன் ‘டிராய்’ காலாண்டுக்கு ஒருமுறை திறந்தவெளி கூட்டங்களை நடத்தி தீர்வுகாண வேண்டும்.

இவ்வாறு, மனுவில் தெரிவித்துள்ளனர்.

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