சத்தி சாலையில் மேம்பாலம்  அமைச்சரிடம் கோரிக்கை

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ சத்தி சாலையில் மேம்பாலம் அமைச்சரிடம் கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:41 PM
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கோவை: அத்திக்கடவு கவுசிகா நதி மேம்பாட்டு சங்கத்தினர், கோவை பொறுப்பு அமைச்சர் சம்பத்குமாரிடம் அளித்த மனு:
அத்திக்கடவு அவிநாசி நிலத்தடி நீர் செறிவூட்டும் திட்டத்தில் உள்ள குறைபாடுகளை நீக்க வேண்டும். அமைச்சர் தலைமையில் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர், நீர்வளத் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் எங்கள் அமைப்பினரின் ஒருங்கிணைப்பு கூட்டத்தை நடத்த வேண்டும்.
கணபதி முதல் கோவில்பாளையம் வரை கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் நிலவுவதால் சத்தி சாலையில் உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும்.
பாண்டியாறு–புன்னம்புழா திட்டம், ஆனைமலையாறு–நல்லாறு திட்டம் ஆகியவற்றை செயல்படுத்த வேண்டும்.
சின்னவேடம்பட்டி ஏரிக்கு நன்னீர் கொண்டு வரும் திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். கவுசிகா நதியை புனரமைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, மனுவில் கூறியுள்ளனர்.