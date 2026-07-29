ஒண்டிப்புதூரில் ரயில்வே மேம்பாலம் கேட்கிறது குடியிருப்போர் நலச்சங்கம்
ஒண்டிப்புதூரில் ரயில்வே மேம்பாலம் கேட்கிறது குடியிருப்போர் நலச்சங்கம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:12 PM
கோவை: 56வது வார்டு ஒண்டிப்புதூர் அருகே சூர்யா நகரில் ரயில்வே கேட் (கடவு எண் 3) உள்ளது. சிவலிங்கபுரம், ஸ்ரீ காமாட்சி நகர், சக்தி நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளை சேர்ந்த 1,000க்கு மேற்பட்ட மக்கள் கடந்து செல்கின்றனர்.
இங்கு ரயில்வே மேம்பாலம் கட்ட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஏற்று, 2011ல் அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் மேம்பாலம் கட்ட திட்டமிடப்பட்டது. நிலம் கையகப்படுத்துவதில் ஏற்பட்ட சிரமத்தால், தி.மு.க. ஆட்சியில் திட்டம் கைவிடப்பட்டது. அறிவித்தபடி ரயில்வே மேம்பாலம் கட்ட வேண்டும் என போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன.
சிவலிங்கபுரம் குடியிருப்போர் நலச்சங்கம் சார்பில், கிழக்கு மண்டல உதவி கமிஷனர் தட்சிணாமூர்த்தியை சந்தித்து, ‘செப்., 2025 ல் மக்களை அழைத்து மாநகராட்சி கருத்து கேட்டது. அனைவரும் மேம்பாலம் வேண்டும் என்றனர். கலெக்டருக்கு கடிதம் அனுப்பியும் பயனில்லை.
26 அடி சாலையில் 16 அடி ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் தான் மேம்பாலம் வேண்டாம் என்கின்றனர். ஓட்டுக்காக அரசியல் கட்சியினர் ஆக்கிரமிப்பை எடுக்க அனுமதிப்பதில்லை. மேம்பாலம் கட்ட மாநகராட்சியில் தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும்’ என்றனர்.