அரசு நிலத்தில் தங்கும் விடுதி வருவாய்த்துறையினர் நோட்டீஸ்

அரசு நிலத்தில் தங்கும் விடுதி வருவாய்த்துறையினர் நோட்டீஸ்
அரசு நிலத்தில் தங்கும் விடுதி வருவாய்த்துறையினர் நோட்டீஸ்
ADDED : ஆக 07, 2026 05:42 PM
வால்பாறை: வால்பாறை அருகே, அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில் விதிமுறையை மீறி கட்டப்பட்டுள்ள தங்கும் விடுதிகளை ஒரு வாரத்தில் காலி செய்ய வேண்டுமென, வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் நோட்டீஸ் வழங்கியுள்ளனர்.
வால்பாறை அடுத்துள்ளது சோலையாறுடேம். இந்த அணையை சுற்றியுள்ள பொதுப்பணித்துறைக்கு சொந்தமான இடத்தை சிலர் ஆக்கிரமித்து, முறையாக அனுமதி பெறாமல் தங்கும்விடுதிகள் கட்டியுள்ளனர்.
அரசு புறம்போக்கு இடத்தில் எந்தவித பட்டாவும் இல்லாமல், கட்டப்பட்டுள்ள தங்கும் விடுதிகளை ஒரு வாரத்திற்குள் காலி செய்ய வேண்டும் என, வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் நோட்டீஸ் வழங்கியுள்ளனர்.
வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘சோலையாறு அணைப்பகுதியில் அரசுக்கு சொந்தமான இடத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்து, அங்கு கட்டடங்களும், விவசாய பயிர்களும் பயிரிடப்பட்டுள்ளன.
ஆக்கிரமிப்பு குறித்து, பொள்ளாச்சி சப்–கலெக்டர் நேரில் ஆய்வு செய்த நிலையில், தற்போது விதிமுறையை மீறி அரசு நிலத்தை ஆக்கிரிமிப்பு செய்தவர்கள், ஏழு நாட்களுக்குள் காலி செய்ய வேண்டும், என, 53 பேருக்கு நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது,’ என்றனர்.