தண்ணீர்பந்தல் பகுதியில் சாலை அகற்றம்

ADDED : ஜூலை 24, 2026 07:22 PM
காரமடை: கோவை மாவட்டம் காரமடை ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட கெம்மாரம்பாளையம் ஊராட்சியில், தண்ணீர்பந்தல் பகுதியில் சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் பரப்பளவில் தென்னை, வாழை, காய்கறிகள் உள்ளிட்டவை விவசாயம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இங்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் காய்கறிகளை காரமடை, மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப்பகுதியில் உள்ள சந்தைகளுக்கு விவசாயிகள் கொண்டு சென்று விற்பனை செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் தண்ணீர்பந்தல் பகுதியில் உள்ள குட்டையோரத்தில் கிழக்கு கரையில், பல ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சாலை வசதி இல்லாமல், மண் சாலையாக இருந்து வந்தது. இதனால் விவசாயிகள் தங்களது விவசாய நிலத்தில், அறுவடை செய்யும் காய்கறி பொருட்களை எடுத்துச் செல்வதில் அன்றாடம் பல்வேறு சிக்கல்களை சந்தித்து வந்தனர். இதனால், இப்பகுதியில் சாலை வசதி ஏற்படுத்தி தர வேண்டுமென பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கை விடுத்தும்
நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. இதையடுத்து சாலை வசதி ஏற்படுத்த அரசுக்கு அப்பொதுமக்கள் பங்களிப்புடன் அனுமதி அளித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் அப்பகுதி விவசாயிகள் ஒன்றிணைந்து 40 மீட்டர் தொலைவுக்கு குட்டையில் உள்ள பகுதியில் இருந்து, தார் சாலை ஏற்படுத்தினர்.இச்சாலை நீர்வழிப் பாதையை ஆக்கிரமித்து இருப்பதாக சிலர் மனு அளித்ததால், மேட்டுப்பாளையம் வட்டாட்சியர் சரவணக்குமார் தலைமையில், காரமடை போலீசார் முன்னிலையில் இச்சாலையின் ஒரு பகுதியை மட்டும் வருவாய்த் துறையினர் அகற்றினர். இதனால் விவசாயிகள் அதிருப்தியடைந்துள்ளனர்.
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