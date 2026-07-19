/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ ரோட்டரி சங்க நிர்வாகிகள் பொறுப்பேற்பு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:22 PM
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கருமத்தம்பட்டி: வாகராயம்பாளையம் ரோட்டரி சங்கத்தின் புதிய நிர்வாகிகள் பொறுப்பேற்றுக்கொண்டனர.
வாகராயம்பாளையத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட ஆளுநர் பூபதி, மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளர் மகேஷ், சுந்தரம் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று வழி நடத்தினர். புதிய தலைவராக சரவணக்குமார், செயலாளராக புவனேஷ் குமார், பொருளாளராக லோகேஷ் ஆகியோர் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனர்.
எதிர்வரும் ஆண்டில் கல்வி, சுகாதாரம், சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டு பணிகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து, பணிகளுக்கான செயல்திட்டங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு, ஆதரவு கோரப்பட்டது.
மோப்பிரிபாளையம் பேரூராட்சி தலைவர் சசிக்குமார் உள்ளிட்ட பலர் புதிய உறுப்பினர்களாகி, தங்களை, சங்கத்தில் இணைத்துக் கொண்டனர். ஏற்பாடுகளை பட்டய தலைவர் ரத்தினம், பாஸ்கரன், குமார், சிவக்குமார் ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.