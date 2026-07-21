ரோட்டரி மாவட்ட ஆளுநருக்கு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணாவில் பாராட்டு
ரோட்டரி மாவட்ட ஆளுநருக்கு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணாவில் பாராட்டு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:02 PM
நவஇந்தியா: ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கலை, அறிவியல் கல்லுாரி சார்பில், ரோட்டரி கோவை மாவட்ட ஆளுநராக பொறுப்பேற்றுள்ள கல்லுாரியின் முன்னாள் மாணவர் மாருதிக்கு பாராட்டு விழா நடந்தது.
எஸ்.என்.ஆர்.சன்ஸ் அறக்கட்டளையின் நிர்வாக அறங்காவலர் சுந்தர் நினைவுப்பரிசு வழங்கி கூறுகையில், ‘‘முன்னாள் மாணவர் ஒருவர், தனது கல்விப் பயணத்தைத் தொடர்ந்து சமூக சேவை, தலைமைத்துவம் மற்றும் பொதுநலப் பணிகளில் சிறந்து விளங்கி, உயரிய தலைமைப் பொறுப்பை அடைந்திருப்பது பெருமைக்குரியது,’’ என்றார்.
கல்லுாரியின் மாணவர் மன்ற தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சங்கீதா, துணைத் தலைவர் ஹேமா ஸ்ரீ, செயலாளர் காவியா, துணை செயலாளர் ருத்ர சர்மா ஆகியோருக்கு கல்லுாரியின் முதல்வர் சிவக்குமார், பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.
கல்லுாரியில் செயல்படும் 39 கிளப்புகளின் மாணவத் தலைவர்கள், செயலாளர்கள் பதவியேற்றுக் கொண்டனர். கல்லுாரி தேர்வுக்கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் செந்தில்குமார், சங்கச் செயலாளர் சந்தானகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.