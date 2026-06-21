வாகன சோதனையில் ரூ.2.82 லட்சம் ‘பைன்’

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ வாகன சோதனையில் ரூ.2.82 லட்சம் ‘பைன்’
ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:11 PM
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கோவை: சரவணம்பட்டியில், வடக்கு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் விஸ்வநாதன், சரவணம்பட்டி போக்குவரத்து எஸ்.ஐ., கார்த்திக் தலைமையில் குழுவினர் 100க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களை சோதனை செய்தனர். இதில், 20 ஏர்ஹாரன்கள் வாகனங்களில் இருந்து அகற்றப்பட்டன.
ரூ.10 ஆயிரம் வீதம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. அதே போல், அதிக எடை, கண் கூசும் விளக்குகள், அதிவேகம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ், ரூ.2.82 லட்சம் அபராதம் விதித்தனர்.