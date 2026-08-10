புகையிலை போதைப்பொருள் விற்ற 321 கடைகளுக்கு ரூ.86 லட்சம் ‘பைன்’

புகையிலை போதைப்பொருள் விற்ற 321 கடைகளுக்கு ரூ.86 லட்சம் ‘பைன்’
புகையிலை போதைப்பொருள் விற்ற 321 கடைகளுக்கு ரூ.86 லட்சம் ‘பைன்’
ADDED : ஆக 09, 2026 07:02 PM
மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு துறை சார்பில், ஜன., 1 முதல் ஆக., 7 வரை நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் புகையிலை, போதைப்பொருள் விற்ற 321 கடைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ரூ.14.42 லட்சம் மதிப்பிலான 1,456 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
முதன்முறையாக விதிமீறலில் ஈடுபட்ட 293 கடைகளுக்கு தலா ரூ. 25,000 அபராதம், உரிய உரிமம் இல்லாத 13 கடைகளுக்கு தலா ரூ.30 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
இரண்டாவது முறை விதிமீறலில் ஈடுபட்ட 12 கடைகளுக்கு தலா ரூ.50 ஆயிரம், மூன்றாவது முறை இச்செயலில் ஈடுபட்ட 3 கடைகளுக்கு தலா ரூ.1 லட்சம் வீதம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
மொத்த அபராதம் ரூ.86.15 லட்சம். தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை, போதைப்பொருளை 3 தடவைக்கு மேல் விற்றால், நிரந்தரமாக உரிமம் ரத்து செய்யப்படும் என, மாவட்ட உணவுப்பாதுகாப்பு துறை அலுவலர் அனுராதா தெரிவித்தார்.