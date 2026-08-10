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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ உழவர் சந்தையில் கடந்த மாதம்  ரூ.2.14 கோடிக்கு விற்பனை 

உழவர் சந்தையில் கடந்த மாதம்  ரூ.2.14 கோடிக்கு விற்பனை 

உழவர் சந்தையில் கடந்த மாதம்  ரூ.2.14 கோடிக்கு விற்பனை 

ADDED : ஆக 07, 2026 04:41 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 04:41 PM

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பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி உழவர் சந்தையில், 80 கடைகள் உள்ளன.  பொள்ளாச்சி, கிணத்துக்கடவு, சுல்தான் பேட்டை, ஆனைமலை மற்றும் சுற்றுப்பகுதியில் உள்ள அடையாள அட்டை பெற்றுள்ள, 300க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள், காய்கறி விற்பனைக்கு கொண்டு வருகின்றனர்.

காய்கறிகள் தரமாகவும், விலை மலிவாகவும், விவசாயிகள் நேரிடையாக விற்பனை செய்வதால், நுகர்வோர்கள் சந்தையில் காய்கறி வாங்க ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். கடந்த மாதம், 2 கோடியே, 14 லட்சத்து, 96 ஆயிரத்து, 915 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகியுள்ளது.

உழவர் சந்தை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘உழவர் சந்தைக்கு கடந்த மாதம் நாளொன்றுக்கு, 6 லட்சத்து, 93 ஆயிரத்து, 448 ரூபாய் மதிப்புள்ள, 14,737 கிலோ காய்கறிகள் வந்தன. தினமும், 53 விவசாயிகளும், 2,947 நுகர்வோர்களும் வந்தனர்.

கடந்த மாதம் மொத்தம், 456.9 மெட்ரிக் டன் காய்கறி வரத்து காணப்பட்டது. இவைகளின் மொத்த விற்பனை மதிப்பு, இரண்டு கோடியே, 14 லட்சத்து, 96 ஆயிரத்து, 915 ரூபாயாகும். மொத்தம், 1,667 விவசாயிகள், 91,374  நுகர்வோர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்,’ என்றனர்.

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